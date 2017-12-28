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الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:36 م
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الإحصاء: 17.7 مليار دولار ارتفاعا فى صافى الاحتياطيات الدولية خلال عام

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:50 م
الإحصاء: 17.7 مليار دولار ارتفاعا فى صافى الاحتياطيات الدولية خلال عام اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء


كتبت - هبة حسام
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فى تقرير صادر له خلال شهر ديسمبر الماضى حول عدد من المؤشرات المالية والنقدية، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية بقيمة بلغت 17.7 مليار دولار على مدار عام، فى الفترة من شهر أكتوبر 2016، وحتى مثيله من العام الجارى "أكتوبر 2017".

 

وقال الجهاز فى تقريره، إن صافى الاحتياطيات الدولية بلغ فى أكتوبر الماضى 36.7 مليار دولار، مقابل 19 مليار دولار فى أكتوبر 2016، وعلى مدار الفترة المشار إليها، حققت الاحتياطيات الدولية ارتفاعا فى قيمتها بشكل شهرى بدءاً من شهر أكتوبر 2016 وحتى أكتوبر 2017.

 

ويوضح الرسم البيانى التالى التطور الشهرى فى حجم الاحتياطيات الدولية فى الفترة من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017، وعدد الشهور السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطيات.

 

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جهاز الاحصاء

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