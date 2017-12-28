الأسهم الأوروبية تنخفض صباحا مع نهاية العام وأسهم الموارد تتألق





رويترز

انخفضت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع شح أخبار الشركات والاقتصاد الكلى فى تداولات هزيلة فيما حوم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى دون مستوى قياسى مرتفع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 فى المئة فيما تراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2 فى المئة.

وواصل ارتفاع أسعار السلع الأولية دعم المؤشر فايننشال تايمز 100 الزاخر بأسهم شركات الموارد الأساسية والذى ارتفع 0.1 فى المئة. وتصدر قطاع الموارد الأساسية القطاعات الأفضل أداء فى أوروبا إذ ارتفع مؤشره 0.5 فى المئة.

وواصلت أسهم التكنولوجيا الخسائر التى تكبدتها فى الجلسة السابقة، حين تضررت أسهم شركات صناعة الرقائق سلبا بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب على آيفون تن الذى تنتجه أبل.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.3 فى المئة خلال الجلسة لكنه ربح ما يزيد على 20 فى المئة منذ بداية العام ليسجل أفضل أداء فى أوروبا.

وكانت أسهم بي.تى من بين أكبر الأسهم الهابطة حيث تراجعت 1.7 فى المئة بعد انتهاء الحق فى التوزيعات النقدية للسهم بينما تصدر سهم شتاينهوف الأسهم الرابحة مرتفعا أربعة بالمئة.

وبحلول الساعة 0857 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسى 0.16 فى المئة وداكس الألمانى 0.19 فى المئة.