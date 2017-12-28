الأسبوع المقبل.. الحكومة تتلقى خطط المحافظات لمشروعات العام المالى الجديد





كتب : مصطفى عبد التواب

تتلقى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطط المحافظات المصرية للمشروعات التى من المنتظر تنفيذها فى هذه المحافظات خلال العام المالى القادم والذى يبدأ فى يوليو 2018، حيث أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تلقيها خطط بعض المحافظات وإنتظارها لباقى الخطط خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر.

وأعلنت السعيد، أنه تم تكليف هيئات التخطيط الإقليمى للتنسيق مع المُحافظات، أن يتم فى الفترة القادمة الإستعانة بنموذج موحد للوزارات والمُحافظات، وأن يكون النموذج الموحد للبيانات ومؤشرات الأداء المطلوبة من الوزارات إلكترونياً بجانب النموذج الورقى.

وحول تطوير مكاتب التخطيط الإقليمى، أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية إلى رسم خطط طويلة المدى، والعمل على متابعتها محلياً من خلال المكاتب الإقليمية قائلة: "يوجد فى مصر 7 أقاليم اقتصادية بها مكاتب لوزارة التخطيط نود أن ندعمها حتى تقوم بدورها فى متابعة المشروعات محلياً ، مشددة على ضرورة إيجاد آلية لتنظيم علاقة تلك المكاتب بالمحافظات على أن يتم توفير التدريبات اللازمة للعاملين بمكاتب التخطيط الإقليمى.