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الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:46 ص
الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة حالة الطقس- أرشيفية


وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ مما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 20 درجة، والصغرى 12 درجة والإسكندرية 19 للعظمى والصغرى 12 ومطروح 10 للصغرى والعظمى 19.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية. 


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