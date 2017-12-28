اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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السيسي يوجه بوضع خطة متكاملة لضمان سهولة الملاحة النهرية بمجرى النيل

صرف المعاشات اعتبارا من 1 يناير بمناسبة عيد الميلاد

وزارة التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

"وزارة الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

التموين تقرر تخفيض سعر زيت عباد الشمس "تحيا مصر" لـ20 جنيها من أول يناير

السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

التعليم: تأجيل تسجيل استمارات الثانوية إلى السبت للانتهاء من جاهزية الموقع

السجن المشدد 10 سنوات لـ15 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

اتحاد الكرة يطالب الأندية بـ"إقرار المسئولية" قبل عودة الجماهير.. يوقع عقود وديتى الفراعنة أمام البرتغال واليونان

"بص أمك" تحت مجهر مباحث الآداب.. البلاغات تنهال ضد مطربة الأغنية