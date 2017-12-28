اضبط مخالفة.. أهالى العجمى وشرق الإسكندرية يشكون وجود أسلاك عارية بالشارع





الإسكندرية - جاكلين منير

تضرر أهالى حى العجمى بالاسكندرية، من وجود كابلات لأسلاك عارية ببعض الشوارع الرئيسية وتقدم أهالى العجمى بمنطقة البطاش، شارع الحنفية 45 شارع السلام بشكوى إلى رئيس حى العجمى، من كابلات كهرباء مكشوفة، تمثل خطرا على المارة والأطفال، مطالبين الأجهزة التنفيذية باتخاذ اللازم.

فيما تضرر أهالى شارع شيبوب، التابع إلى حى شرق من وجود كابلات عارية فى الشارع تهدد المارة، وتقول حنان الطحان من أهالى المنطقة، إن الكابلات بدأت فى الشرز الكهربائى مما يسبب فى حالة رعب للأهالى بالشاعر والمارة، وطالبت الأجهزة التنفيذية بالحى بتغيير الكلابلات وتغطيتها خاصة ونحن فى فصل الشتاء، ومحذرة من وقوع كارثة فى حالة هطول الأمطار وتعرض الكابلات إلى مياه الأمطار.



اسلاك عارية بالعجمى