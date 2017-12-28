ارتفاع سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل 637 جنيها للجرام فى سوق الصاغة





كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بقيمة جنيهين، ليواصل بذلك الذهب موجة جديدة من الارتفاع لليوم الثانى على التوالى جراء التحرك الكبير فى السعر العالمى للأوقية، والتى ارتفعت اليوم بقيمة 7 دولارات فى التعاملات الفورية.

وسجل عيار 21 مبلغ 637 جنيها وهو العيار الأكثر تداولا فى السوق المصرى، والأكثر مبيعا فى كافة المحافظات المختلفة، ليصل بذلك سعر عيار 21 لمستوى جديد من الارتفاع بعد تراجعات كبيرة مطلع سبتمبر الجارى.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 546 جنيها

عيار 21 : 637 جنيها

عيار 24 : 727 جنيها

الجنيه الذهب: 5096 جنيها

السعر العالمي للأوقية: 1292 جنيها

خدمة أسعار الذهب

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.