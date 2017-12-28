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ارتفاع سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل 637 جنيها للجرام فى سوق الصاغة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:58 ص
ارتفاع سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل 637 جنيها للجرام فى سوق الصاغة أسعار الذهب - صورة أرشيفية


كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بقيمة جنيهين، ليواصل بذلك الذهب موجة جديدة من الارتفاع لليوم الثانى على التوالى جراء التحرك الكبير فى السعر العالمى للأوقية، والتى ارتفعت اليوم بقيمة 7 دولارات فى التعاملات الفورية.
 
وسجل عيار 21 مبلغ 637 جنيها وهو العيار الأكثر تداولا فى السوق المصرى، والأكثر مبيعا فى كافة المحافظات المختلفة، ليصل بذلك سعر عيار 21 لمستوى جديد من الارتفاع بعد تراجعات كبيرة مطلع سبتمبر الجارى.
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 
 
عيار 18 : 546 جنيها
 
 
عيار 21 : 637 جنيها
 
 
عيار 24 : 727 جنيها
 
 
الجنيه الذهب: 5096 جنيها
 
 
السعر العالمي  للأوقية: 1292 جنيها
 
 
خدمة أسعار الذهب
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 

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