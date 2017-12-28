ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء المركز الثقافى الشيعى بكابول إلى 41 قتيلا





كابول (أ ف ب)

قتل 41 شخصا وأصيب 84 على الأقل فى اعتداء استهدف مركزا ثقافيا شيعيا فى كابول الخميس، وتبناه تنظيم داعش ، فى فصل جديد من أعمال العنف التى تستهدف العاصمة الأفغانية.

وتبنى تنظيم داعش الاعتداء، وأعلن عبر وكالة "أعماق" التابعة له على تطبيق "تلجرام" إن "عملية استشهادية وعبوات ناسفة" استهدفت مركز التبيان "المدعوم من إيران"، مشيرا إلى "انفجار 3 عبوات ناسفة على المركز" أعقبها "تفجير الاستشهادى سترته الناسفة".

ويأتى الاعتداء بعد 3 أيام على قيام انتحارى بتفجير سترته الناسفة بالقرب من مكتب للاستخبارات فى العاصمة، ما أوقع ستة قتلى.