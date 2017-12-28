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الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:38 م
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ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء المركز الثقافى الشيعى بكابول إلى 41 قتيلا

الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:57 م
ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء المركز الثقافى الشيعى بكابول إلى 41 قتيلا تفجير - أرشيفية


كابول (أ ف ب)
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قتل 41 شخصا وأصيب 84 على الأقل فى اعتداء استهدف مركزا ثقافيا شيعيا فى كابول الخميس، وتبناه تنظيم داعش ، فى فصل جديد من أعمال العنف التى تستهدف العاصمة الأفغانية.

وتبنى تنظيم داعش  الاعتداء، وأعلن عبر وكالة "أعماق" التابعة له على تطبيق "تلجرام" إن "عملية استشهادية وعبوات ناسفة" استهدفت مركز التبيان "المدعوم من إيران"، مشيرا إلى "انفجار 3 عبوات ناسفة على المركز" أعقبها "تفجير الاستشهادى سترته الناسفة".

ويأتى الاعتداء بعد 3 أيام على قيام انتحارى بتفجير سترته الناسفة بالقرب من مكتب للاستخبارات فى العاصمة، ما أوقع ستة قتلى.  


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