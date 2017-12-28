ارتفاع الأسهم الأمريكية ببداية التعاملات مدعومة بمكاسب شركات السلع

ارتفاع الأسهم الأمريكية ببداية التعاملات مدعومة بمكاسب شركات السلعالخميس، 28 ديسمبر 2017 05:22 م
بورصة وول ستريت
نيويورك – رويترز
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ارتفعت الأسهم الأمريكية فى بداية التعاملات ببورصة وول ستريت اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم شركات السلع وتراجع الدولار.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول مرتفعا 46.86 نقطة، أو ما يعادل 0.19 بالمئة، إلى 24821.16 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.57 نقطة، أو 0.13 بالمئة إلى 2686.19 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 14.14 نقطة، أو 0.2 بالمئة، إلى 6953.48 نقطة.
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