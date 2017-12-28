اتحاد طلاب عين شمس يعقد اجتماعه الأول.. ورئيس الجامعة: كونوا على قلب رجل واحد

كتب محمود راغب

عقد اليوم بقصر الزعفران الاجتماع الأول لمجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية والدكتور تامر راضى وسحر مجاهد مدير عام رعاية الشباب وطارق أحمد مدير إدارة الأسر الطلابية.

وخلال كلمته التى وجهها لمجلس اتحاد الطلاب برئاسة الطالب أسامة مرشدى، دعا الدكتور عبد الوهاب عزت مجلس الاتحاد أن يكونوا حلقة وصل فاعلة بين طلاب الجامعة وقياداتها، كما نصحهم بضرورة التكامل فيما بينهم وأن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد بحيث تدعم كل لجنة من لجان الاتحاد السبع ؛ غيرها من اللجان؛ دون العمل فى جزر منعزلة. مشددا على ضرورة ممارسة الحرية ولكن بمنتهى المسئولية.

وأوضح أن نهج الجامعة لا يقوم على عقد اجتماعات دورية ولكننا فى حالة اجتماع دائم دون التقيد بروتين معين، مؤكدا أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية بكافة مستوياتها سواء داخل الاتحاد العام أو اتحادات الكليات، لافتا إلى أن الجامعة تفتح أبوابها لممارسة مختلف الأنشطة دون التقيد بمظلة أسرة بعينها؛ فهدفنا تخريج شخصية متوازنة قادرة على خدمة المجتمع والوطن ككل.

وأكد الدكتور فتحى الشرقاوى أن جامعة عين شمس لا تألو جهدا فى دعم أبنائها الطلاب وذلك من منطلق إيمان قياداتها بالشباب.

وطالب مجلس اتحاد الطلاب بكامل هيئته فى بذل أقصى ما لديه من جهد لزيادة أعداد الطلاب المشاركين فى مختلف الأنشطة ودمج أكبر عدد منهم للانخراط فى مختلف مجالات الحياة الجامعية.كما أثنى على أعضاء مجلس الاتحاد لما يتمتعوا به من دافعية وإرادة واعية.

وأوضح أن جميعنا شركاء فى اتخاذ القرار دون انفراد فالكل أكبر من مجموع الأجزاء؛ لافتا إلى التكامل بين خبرة وحنكة القيادة وحماسة وطموح الشباب؛ قائلا " مجتمعنا بحاجة لجهود كل واحد فينا ؛فالوطن أكبر من كل شىء". وأكد أن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع يؤثر فيه ويتأثر به.

كما وجه الشكر لأعضاء الاتحاد السابق مشيرا إلى عدد من الانجازات التى حققها ومنها الفوز بالدرع العام لمسابقة " ابداع 5" وغيرها من المسابقات والبطولات الدولية.متمنيا أن يحقق الاتحاد الحالى نجاحات أكبر فسنة الحياة أن كل جيل يسلم الذى يليه لتستمر مسيرة العمل والعطاء والتميز. واختتم حديثه قائلا "آمالنا منعقدة عليكم ؛ فأنتم سفراء وممثلين لجامعة عين شمس".

وعبر كل من أسامة مرشدى رئيس الاتحاد وعمر يعقوب نائب رئيس الاتحاد عن سعادتهم فى تمثيل طلاب الجامعة ؛ مؤكدين عن عزمهم على استكمال طريق التميز والنجاح للجامعة فى كافة المجالات.

وعقب ذلك ناقش المجلس عددا من البنود من بينها اللوائح المالية والإدارية للأنشطة وإمكانية عقد ملتقى تدريبى لمجلس الاتحاد.