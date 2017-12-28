إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الشوارنية فى سوهاج





سوهاج محمود مقبول

أنهيت اليوم خصومة ثأرية بين عائلتى "الرماضنة" و"الحرارزة" بقرية الشورانية التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج التى ترجع لعام 1977، وذلك برعاية الأزهر الشريف وبحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وكبار عواقل العائلات.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إننى فى كل مرة أشرف فيها بتواجدى بين أهلى بمحافظة سوهاج أشعر بسعادة غامرة وأننا نقف جميعًا سدًا منيعًا لوساوس الشيطان التى أوقعت العديد من الضحايا وعطلت الأعمال، وأننا بعدما وصلنا إلى هذه المرحلة فعلينا أن نسجد لله شكرًا".

ونقل وكيل الأزهر تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قائلاً إن شيخ الأزهر يقدم لكم جميعًا التهنئة ويدعو الله عز وجل أن يحل الأمن والأمان بينكم وبين أحفادكم وأن تتبدل العداوة التى استمرت طويلاً إلى ود وحب وسلام فقد عبرتم باجتماعاتكم أنكم أهل جود وكرم فالعفو والصفح من شيم العظام والقوى من استطاع أن يصرع شيطانه.

أكد وكيل الأزهر فى كلمته أن لجنة المصالحات بالأزهر أخذت على عاتقها منذ بدء عملها القضاء على عادة الثأر من ربوع مصر خاصة فى ‏الصعيد وقد نجحت اللجنة خلال الفترة القصيرة على إنشائها فى حل عدد من قضايا الثأر التى كانت تؤرق العديد من العائلات.‏

وأشاد وكيل الأزهر بمبادرة مديرية أمن سوهاج للقضاء على الثأر تحت رعاية الأزهر الشريف والتى ترفع شعار "سوهاج خالية من ‏الثأر.

من جانبه أكد اللواء عمر عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية حرصت على التصدى الحاسم للحوادث والخصومات الثـأرية وتكثيف الجهود لإنهاء تلك المصالحات حقنَا للدماء وحفاظًا على الأمن العام مضيفًا أن هناك توجيهات من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة تكثيف الجهود للحد من الخصومات الثأرية وإعلان سوهاج بلا ثأر.

ومن جانب قال اللواء خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية إن الشعب السوهاجى بداخله ود ورحمة لذلك فهو الأكثر استجابة لإنهاء الخصومات فهو لا يميل للعنف والدم ومكتبى مفتوح للجميع من أجل تقريب وجهات النظر بين الجميع، وذلك من خلال دعم كل الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية وعقد المصالحات بين مختلف العائلات.