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الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:33 م
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إفتتاح معرض "صنع في مصر " بحضور قيادات مستقبل وطن

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:26 م
إفتتاح معرض "صنع في مصر " بحضور قيادات مستقبل وطن جانب من المعرض


القليوبية حسن عفيفي
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إنطلقت "اليوم " فعاليات معرض "صنع فى مصر" أكبر معرض للمنتجات المصرية بمدينة بنها وذلك دعما وتشجيعا للصناعة المصرية والإقتصاد المصرى تحت رعاية حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية.

حضر  الافتتاح كل من النائب جمال كوش عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن والنائب احمد بدوى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها و علاء صبيح أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالقليوبية  و رضوى الشافعى عضو مجلس ادارة  نادي بنها الرياضي والدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإستعلامات والدكتور مايكل عبد الملاك أمين المهنيين لحزب مستقبل وطن بالقليوبية وأسامة إبراهيم أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية والعديد من الشخصيات العامة.

شهد المعرض إقبالا من أهالى مدينة بنها لزيارة المعرض بنادي نقابة المحامين ولاقت المعروضات إستحسان المشاركين  حيث تم تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار ليست لها مثيل حيث من المقرر ان تستمر  فعاليات المعرض    مدار يومين اليوم وغدا .

 


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