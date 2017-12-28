video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابتان بالرصاص الحى والعشرات بالاختناق خلال مواجهات برام الله

الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:37 م
إصابتان بالرصاص الحى والعشرات بالاختناق خلال مواجهات برام الله اشتباكات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال


أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.. أبرزها إصابة شابين بالرصاص الحى فى منطقة أم الشرايط، وجبل الطويل فى مدينة البيرة المتاخمة لرام الله.

وأفادت الطواقم الطبية، بأن الإصابتين إحداهما بالفخذ، والأخرى فى الساق، وجرى نقلهما إلى مستشفى رام الله، لتلقى العلاج.

وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مواطنة ونجلها، على حاجز سالم العسكرى غرب جنين شمال الضفة الغربية.


وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "سالم" اعتقلت المواطنة هنية محمود شرايعة، ونجلها وليد إسماعيل شرايعة من سكان نابلس، أثناء توجههما لحضور المحكمة العسكرية لأقربائهما.

وفى نابلس أصيب طالبان برصاص قوات الاحتلال المعدنى المغلف بالمطاط، خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنين مدرسة قرية روجيب جنوب نابلس، وذلك أثناء تقديم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، حيث اضطرت إدارة مدرسة روجيب لإخلاء الطلبة وعدم اكمال تقديم الامتحانات.


وفى طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين قرب مصنع جيشورى غرب المدينة.. ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين.


وفى الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة حلحول الشمالى، اعتقلت الشاب محمد احمد محمد الدودى خلال مروره عبر الحاجز الاحتلالى، ونقلته لجهة غير معلومة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

بابا نويل الفلسطينى.. سانتا كلوز يتضامن مع القدس ومصوره: السنة دى حداد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين خلال مواجهات اندلعت بضواحى القدس

فلسطين: سنطالب بمقاطعة أمريكا وجواتيمالا لنقل سفارتهم للقدس

الاحتلال الإسرائيلى يوزع دفعة جديدة من إخطارات هدم فى القدس

فلسطين

إسرائيل

أخبار العالم اليوم

أخبار عربية



لا تفوتك
التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة