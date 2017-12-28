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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "قويسنا - شبين الكوم" بالمنوفية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 06:09 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "قويسنا - شبين الكوم" بالمنوفية حادث - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم بطريق قويسنا شبين الكوم بوسط الأراضى الزراعية فى المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة مستقليها بطريق قويسنا شبين الكوم، فدفع الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، بسيارات الإسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المنوفية، لنقل المصابين.

وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وجارى إسعافهم وتقديم الخدمة الطبية لهم. 

 

 


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