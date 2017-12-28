إخلاء سبيل 14 ألف سجين فى دمشق وريفها فى غضون عام

إخلاء سبيل 14 ألف سجين فى دمشق وريفها فى غضون عامالخميس، 28 ديسمبر 2017 03:38 م
الجيش السورى
أ ش أ
إضافة تعليق
أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن عدد السجناء الذين أخلى سبيلهم خلال العام الجارى بلغ نحو 14 ألف سجين فى دمشق وريفها.
ونقلت القناة عن إحصاءات قضائية رسمية سورية - لم تحدد مصدرها - القول إن هناك الكثير ممن أخلى سبيلهم، مازالت دعواهم منظورة أمام القضاء إلى أن يبت القاضى ببراءة المخلى سبيله أم إدانته، فى حين هناك أشخاص أخلى سبيلهم، بعد أن قضوا فترة العقوبة التى فرضت بحقهم، بعد إدانتهم بالجرم الذى ارتكبوه.
وأوضحت الإحصاءات أن المطلق سراحهم، هم من محاكم الجنح والجنايات، لافتة إلى أن هناك مددا محددة فى القانون، فيما يتعلق بإخلاءات السبيل، إضافة إلى الكفالة التى يدفعها المخلى سبيله، وهذه محددة فى القانون أيضا.
إضافة تعليق
«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك
خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة