إخلاء سبيل 14 ألف سجين فى دمشق وريفها فى غضون عام

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أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن عدد السجناء الذين أخلى سبيلهم خلال العام الجارى بلغ نحو 14 ألف سجين فى دمشق وريفها.

ونقلت القناة عن إحصاءات قضائية رسمية سورية - لم تحدد مصدرها - القول إن هناك الكثير ممن أخلى سبيلهم، مازالت دعواهم منظورة أمام القضاء إلى أن يبت القاضى ببراءة المخلى سبيله أم إدانته، فى حين هناك أشخاص أخلى سبيلهم، بعد أن قضوا فترة العقوبة التى فرضت بحقهم، بعد إدانتهم بالجرم الذى ارتكبوه.

وأوضحت الإحصاءات أن المطلق سراحهم، هم من محاكم الجنح والجنايات، لافتة إلى أن هناك مددا محددة فى القانون، فيما يتعلق بإخلاءات السبيل، إضافة إلى الكفالة التى يدفعها المخلى سبيله، وهذه محددة فى القانون أيضا.