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الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:34 م
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إحالة 4 من العاملين بالمصالح الحكومية فى المنوفية للتحقيق

الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:53 م
إحالة 4 من العاملين بالمصالح الحكومية فى المنوفية للتحقيق الدكتور هشام عبدالباسط ،محافظ المنوفية


المنوفية_ محمد فتحى
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قرر المهندس  هشام بيومي رئيس مركز ومدينه الشهداء بمحافظة المنوفية ، إحالة 2 من العاملين بالجمعية الزراعية ، بقرية زاوية الناعور ، وعامل بمركز شباب نادر،وموظف بالجمعية الزراعبة بقرية شمياطس ،  للتحقيق  لتركهم العمل ولعدم انضباطهم بأوقات العمل الرسمية .

وأكد رئيس مركز ومدينة الشهداء ، فى بيان له  على ضرورة انضباط العاملين ، بجميع المصالح الخدمية لأهالي مركز الشهداء والقرى التابعة له وحفاظا على مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد على إستمرار وتكثيف المتابعه وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبي طلباتهم وإحتياجاتهم ويقدم لهم أعلى درجات الخدمه ،بجميع المصالح الحكومية .


وأضاف ، على أنه ستستمر المتابعه لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بجميع أنحاء المركز  ،سواء كان طبيب أو مدرس او مهندس أو فني او موظف كل يعمل بالجهاز التنفيذي حتي يحدث الانضباط وتأدية الخدمه الجيده للمواطن.


 

 


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