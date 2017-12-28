video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 30 موظفا بدسوق للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:19 م
إحالة 30 موظفا بدسوق للتحقيق لتغيبهم عن العمل مساعد محافظ كفر الشيخ يحيل عدد من الموظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل


كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

قرر اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق إحالة 25 موظفاً من العاملين بمستفشى الصدر بدسوق للتحقيق، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، اليوم الخميس، بمستشفى الصدر بدسوق، لمتابعة سير العمل وتلاحظ غياب 25 موظفا منهم 19 طبيبا وصيدليا، و6 إداريين وممرض وتمت إحالتهم إلى التحقيق، ولاحظ مساعد المحافظ نقص الأودية وتم إخطار وكيل وزارة الصحة الصحة لتوفير الأدوية وصيانة جهاز الأشعة.

 

كما قرر مساعد محافظ كفر الشيخ إحالة 5 موظفين بالوحدة المحلية لقرية كفر العرب أثناء جولته بالقرية، ولاحظ سوء حالة النظافة بالقرية أمام الوحدة والشوراع الرئيسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفرالشيخ: إقامة مجمع صناعى بالمنطقة الصناعية على مساحة 70 فدان

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظة كفر الشيخ

مساعد المحافظ

مستشفى

التحقيق



لا تفوتك
التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة