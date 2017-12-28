إحالة 30 موظفا بدسوق للتحقيق لتغيبهم عن العمل





كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق إحالة 25 موظفاً من العاملين بمستفشى الصدر بدسوق للتحقيق، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، اليوم الخميس، بمستشفى الصدر بدسوق، لمتابعة سير العمل وتلاحظ غياب 25 موظفا منهم 19 طبيبا وصيدليا، و6 إداريين وممرض وتمت إحالتهم إلى التحقيق، ولاحظ مساعد المحافظ نقص الأودية وتم إخطار وكيل وزارة الصحة الصحة لتوفير الأدوية وصيانة جهاز الأشعة.

كما قرر مساعد محافظ كفر الشيخ إحالة 5 موظفين بالوحدة المحلية لقرية كفر العرب أثناء جولته بالقرية، ولاحظ سوء حالة النظافة بالقرية أمام الوحدة والشوراع الرئيسية.