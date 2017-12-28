إحالة عاطلين لـ"الجنايات" بتهمة قتل سائق توك توك فى كرداسة





كتب سليم على

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد شرف، عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل سائق توك توك.

وكشفت تحقيقات نيابة مركز إمبابة وكرداسة، أن المقدم تامر صالح رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، تلقى بلاغا من أهالى منطقة تكلا بطريق المناشى، يفيد بأنهم عثروا على جثة شاب مصاب بطعنة بمنطقة الصدر، فانتقل النقيب عمرو محسن معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المجنى عليه "محمد .ح" يعمل سائق توك توك، فى العقد الثانى من العمر، وتم نقل الجثة للمشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة.

وبسؤال "رمضان .ف"، خراط بورشة ميكانيكا، "شاهد الواقعة"، أقر بأنه حال عودته من العمل "الورشة" خاصة بقرية تكلا دائرة القسم، وأثناء سيره بالطريق مستقلا دراجته البخارية، لاحظ وجود شخص ملقى على الأرض ويقوم بالاستغاثة فتوجه إليه، وكان يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأخبره بأن شخصين اعتديا عليه وطعناه بسلاح أبيض مطواة، وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفرا هاربين.

وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين "حازم . ع . ف" 30 عاما، عاطل، مقيم كفر حكيم مركز كرداسة، و"السبد . ع . ش" 19 عاما، عاطل مقيم بذات المنطقة وإخطار النيابة.