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إحالة حدث للجنايات لاتهامه باقتحام كمين وإصابة أمين شرطة أعلى كوبرى عرابى

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:40 م
إحالة حدث للجنايات لاتهامه باقتحام كمين وإصابة أمين شرطة أعلى كوبرى عرابى محكمة -أرشيفية


كتب سليم على
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أحالت نيابة الأحداث بشمال الجيزة حدثا للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامه بمقاومة السلطات واقتحام كمين وإصابة أمين شرطة بكدمات فى أماكن متفرقة من جسده.
 
تحقيقات محمد سطوحى وكيل نيابة الأحداث كشفت تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إخطار يفيد بإصابة أمين شرطة على يد سائق توك توك، بعدما حاول الهرب من كمين أمنى أعلى كوبرى عرابى، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن المجنى علية يدعى "م.ع.م.ط" ومصابا بجروح وكدمات فى أنحاء متفرقة من جسده وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. 
 
وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء تواجد المجنى عليه بأحد الكمائن التى أعدتها قوة أمنية من إدارة البحث أعلى كوبرى أحمد عرابى لضبط الخارجين عن القانون، لاحظت قيام سائق توك توك بالسير عكس الاتجاه، وعندما حاول الضابط إيقافه قام المتهم باقتحام الكمين ما أدى إلى إصابة أمين الشرطة، ومحاولة الهرب من القوة داخل الشوارع القريبة من مدينة الطلبة، لكن نجح الضابط وأهالى المنطقة فى القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة، وتبين أنه يدعى "ز.ع.ال" 17 سنة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة مقاومة السلطات، وإصابة موظف أثناء تأدية عمله.

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