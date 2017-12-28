أوكرانيا تتهم المجر بإعاقة تكاملها مع الاتحاد الأوروبى والناتو

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اتهم رئيس بعثة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلنطى (ناتو) فاديم بريستيكو، الحكومة المجرية بمواصلة إعاقة تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبى والناتو، رغم ما توصلت إليه لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بخصوص قانون التعليم الأوكرانى الجديد.

وقال بريستيكو، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن المجر "تسيء بصورة واضحة وبشكل صارخ استخدام النظام الديموقراطى والإجماع، الذى يعتمد عليه التحالف لمنع فعاليات وبرامج تعاون معينة بين أوكرانيا والناتو على خلفية عدم رضاها عن المبادرات التعليمية الجديدة فى أوكرانيا".

وينص قانون التعليم الأوكرانى الجديد على منع تدريجى للدراسة بلغات الأقليات فى المدارس الحكومية الأوكرانية والتحول إلى الدراسة باللغة الأوكرانية حصرا.

وقالت لجنة البندقية، وهى كيان استشارى فى القضايا الدستورية يتبع مجلس أوروبا، فى وقت مبكر من هذا الشهر، فى نتائجها حول القانون الأوكرانى الجديد إنه من الأهداف المشروعة والجديرة بالإطراء للدول أن تدعم تقوية لغة الدولة، لكن المجر، التى لها شتات كبير من المواطنين (من أصل مجري) فى أوكرانيا، تستمر فى معارضة تكامل الأخيرة مع الاتحاد الأوروبى والناتو على خلفية ما ترى أنه انتهاك لحقوق الأقليات فى أوكرانيا.