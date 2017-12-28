video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تتهم المجر بإعاقة تكاملها مع الاتحاد الأوروبى والناتو

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:38 م
أوكرانيا تتهم المجر بإعاقة تكاملها مع الاتحاد الأوروبى والناتو الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو


(أ ش أ)
إضافة تعليق

اتهم رئيس بعثة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلنطى (ناتو) فاديم بريستيكو، الحكومة المجرية بمواصلة إعاقة تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبى والناتو، رغم ما توصلت إليه لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بخصوص قانون التعليم الأوكرانى الجديد.

وقال بريستيكو، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن المجر "تسيء بصورة واضحة وبشكل صارخ استخدام النظام الديموقراطى والإجماع، الذى يعتمد عليه التحالف لمنع فعاليات وبرامج تعاون معينة بين أوكرانيا والناتو على خلفية عدم رضاها عن المبادرات التعليمية الجديدة فى أوكرانيا".

وينص قانون التعليم الأوكرانى الجديد على منع تدريجى للدراسة بلغات الأقليات فى المدارس الحكومية الأوكرانية والتحول إلى الدراسة باللغة الأوكرانية حصرا.

وقالت لجنة البندقية، وهى كيان استشارى فى القضايا الدستورية يتبع مجلس أوروبا، فى وقت مبكر من هذا الشهر، فى نتائجها حول القانون الأوكرانى الجديد إنه من الأهداف المشروعة والجديرة بالإطراء للدول أن تدعم تقوية لغة الدولة، لكن المجر، التى لها شتات كبير من المواطنين (من أصل مجري) فى أوكرانيا، تستمر فى معارضة تكامل الأخيرة مع الاتحاد الأوروبى والناتو على خلفية ما ترى أنه انتهاك لحقوق الأقليات فى أوكرانيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ما ابتدعوها إلا جدلا"..أسطورة حرية الصحافة الغربية تتهاوى أمام القرارات القمعية..أمريكا تسن قوانين لاعتقال المراسلين..فرنسا تتجه لغلق "روسيا اليوم"..أوكرانيا تحظر وسائل الإعلام..وأفلام الكارتون ضمن قائمة المنع

صور.. أوكرانيا ومتمردون موالون لروسيا يتبادلون الأسرى قبل العام الجديد

أوكرانيا

المجر

الناتو

الاتحاد الأوروبى



لا تفوتك
سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة