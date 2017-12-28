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أنور قرقاش: الاحتجاجات فى مشهد ومدن إيرانية فرصة للمراجعة العاقلة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 08:35 م
أنور قرقاش: الاحتجاجات فى مشهد ومدن إيرانية فرصة للمراجعة العاقلة أنور قرقاشوزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن الاحتجاجات فى مشهد ومدن إيرانية أخرى فرصة للمراجعة العاقلة وتغليب مصلحة الداخل على مغامرات طهران العربية.

تغريدة أنور قرقاش
تغريدة أنور قرقاش

 

وأوضح خلال تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن مصلحة المنطقة وإيران فى البناء الداخلى والتنمية لا استعداء العالم العربى.

وخرج صباح اليوم أهالى مدينة مشهد الإيرانية، عاصمة محافظة خراسان رضوى التى تحوى مرقد الإمام على الرضا ثامن أئمة الشيعة الإثنى عشرية فى مظاهرات حاشدة احتجاجًا على البطالة والفقر.


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الاحتجاجات

ايران



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