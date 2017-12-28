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أمناء دمياط الجديدة: وصول أمر إسناد شراء 3 سيارات إطفاء بـ11.5 مليون جنيه

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:00 ص
أمناء دمياط الجديدة: وصول أمر إسناد شراء 3 سيارات إطفاء بـ11.5 مليون جنيه المحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة


دمياط - عبده عبد البارى
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أعلن المحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ورود أمر إسناد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء 3 سيارات إطفاء حريق حديثة بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيه.

وأوضح حفيلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أمر الإسناد لشراء سيارتى خزان إطفاء حريق سعة 8 متر مكعب، وسيارة خزان إطفاء سعة 15 متر مكعب بإجمالى 11.5 مليون جنيه من ميزانية مجلس أمناء دمياط الجديدة.


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