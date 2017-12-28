أمريكى فى صفوف تنظيم داعش لـ"ترامب" سنرفع الرايات فوق البيت الأبيض





كتب عبد الوهاب الجندى

هدد أمريكى فى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، من خلال فيديو بثه التنظيم اليوم الخميس، "برفع الرايات السوداء فوق البيت الأبيض"، حسب وصفه.

وقال رجل أمريكى مبتور القدمين ويتحدث الإنجليزية موجهًا حديثه لترامب: "أقول لك لقد أدخلك البيت الأبيض خطابك الصليب، وظهر حقدك على الإسلام".

وحرض الداعشى المتشدد ما أطلق عليهم بـ "إخوانى فى أمريكا" بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المواطنين فى أراضى الولايات المتحدة الأمريكية.