أسماء المقبولين بانتخابات إدارة غرفة المنشآت السياحية ومندوبيها بالاتحاد





كتبت ميرفت رشاد

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية برئاسة عادل المصرى، كشوف أسماء المرشحين المقبولين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة لدى للاتحاد المصرى للغرف السياحية ، اليوم الخميس، لإجراء الانتخابات يوم 15 يناير المقبل.

تضمنت الكشوف المقبولين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة كل من " محمد فتحى ، ياسر التاجورى، عبد الحكيم حسين ، أحمد الشوربجى ، علاء كامل ، أمين سبلة ، شريف صادق ، جورج توماس ايان ، إيهاب غالى الياس ".

فيما استبعدت وزارة السياحة المرشحان حسين أبو شقرة ، الدكتور يحيى تامر سلام من قائمة المقبولين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ، لشغلهما عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين ، مما يعد مخالفة لشروط الترشح وفقا للائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية رقم 630 لسنة 2017.

فيما تم قبول 27 مرشحا لعضوية مندوبى الغرفة لدى الجمعية العمومية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية للتنافس على 25 مقغد لتمثيل الغرفة.

وتتلقى الغرفة طلبات التنازل عن الترشح وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين والتظلمات من المستبعدين خلال يومى 31 ديسمبر الجارى و1 يناير المقبل، لافتة إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات سوف تبت فى الطعون والتظلمات وتعلن لجنة فحص الطعون الكشف النهائى للمرشحين يوم 4 يناير 2018.