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أسعار النفط اليوم الخميس 28-12-2017 برنت يسجل 66.68 دولار للبرميل

الخميس، 28 ديسمبر 2017 06:59 م
أسعار النفط اليوم الخميس 28-12-2017 برنت يسجل 66.68 دولار للبرميل النفط


كتب أحمد أبو حجر
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واصلت  أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس 28-12-2017، حيث صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت لتسجل نحو  66.68 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 59.82 دولار للبرميل.

برنت يتجاوز 67 دولار للبرميل
 

وتجاوز خام برنت 67 دولارا فى وقت سابق من الأسبوع الحالى لأول مرة منذ مايو 2015 هذا الأسبوع، فيما تجاوز الخام الأمريكى 60 دولارا للبرميل فى وقت سابق هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ يونيو 2015

.

وتأتى ارتفاعات أسعار النفط بدعم بيانات قوية من الصين أكبر مستورد للخام فى العالم فى ظل نشاط تداول هزيل قبيل عطلة نهاية العام، ويقول متعاملون إن ارتفاع الأسعار جاء بعد أن نشرت الصين حصصا استيرادية قوية لعام 2018 مما قد يؤدى إلى بلوغ مشتريات أكبر مستورد للنفط فى العالم مستوى قياسيا آخر، بالإضافة إلى تعطل إمدادات فى ليبيا وبحر الشمال.

ومع الاتجاه صوب 2018، يقول متعاملون إن أوضاع السوق تشير إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب نسبيا بسبب تخفيضات الإمدادات الحالية التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك روسيا أكبر منتج للخام فى العالم.

وتلقى خام غرب تكساس الوسيط دعما من تقرير لمعهد البترول الأمريكى أظهر انخفاض مخزونات النفط الخام 6 ملايين برميل إلى 432.8 مليون.

60 دولار للبرميل  فى 2018
 

أظهر استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز ونشرت نتائجه يوم الخميس أن من المتوقع أن تبقى أسعار الخام بالقرب من 60 دولارا للبرميل فى 2018 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص إمدادات النفط والتوقعات بنمو قوى للطلب العالمى.

وتوقع الاستطلاع الذى شمل 32 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمى مزيج برنت إلى 59.88 دولار للبرميل فى عام 2018 ارتفاعا من 58.84 دولار للبرميل فى الاستطلاع الشهرى السابق.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكى الخفيف 55.78 دولار للبرميل العام القادم ارتفاعا من توقعات الشهر الماضى ببلوغه 54.78 دولار للبرميل.

وقال محللون إن امتثال أوبك القوى باتفاق خفض الإمدادات الذى أبرمته المنظمة مع منتجين مستقلين من شأنه أن يدعم الأسعار. غير أن زيادة إنتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة، التى لا تشارك فى الاتفاق العالمي، ستكبح ارتفاع الأسعار.

 

 


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