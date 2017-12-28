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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28 - 12 -2017

الخميس، 28 ديسمبر 2017 09:32 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28 - 12 -2017 البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 28-12-2017.

 

البورصة توقف التداول على 5 أسهم

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، جلاكسو سميثكلاين، الملتقى العربى للاستثمارات.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

واصل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، تحقيق مستويات تاريخية، وتخطى المؤشر حاجز مستوى 15 ألف نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدعوم بصعود الأسهم القيادية،  فيما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 825.814 مليار جنيه.
 
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 755 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 88.98 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 84.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 15016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% عند مستوى 2561 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 14718 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 824 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 533 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 95 شركة، ولم تتغير 25 شركة.
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 7.93 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20.15%
 
- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 28.40 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.98%
 
- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 56.31 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.45%
 
- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 17.10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.04%
 
- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 13.60 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.62%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات -1  بسعر إغلاق 8.79 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.92%
 
-  الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.69 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.98%
 
 - الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 30.19 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.07%
 
- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 38.99 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.25%
 
- الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود بسعر  إغلاق 0.74 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%
 
 

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