أحمد الجار الله: ميليشيات الدواعش تقصد إظهار الإسلام السني أنه دين إرهاب وقتل





كتبت نورهان حسن

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن نشاط الدواعش الإرهابى لم يقترب من قطر ولا من إيران ولا من إسرائيل ولا من لبنان، الدواعش ميليشيات وعقول القصد منها إظهار الإسلام السنى أنه دين إرهاب وقتل وفى النهاية المراد دمار دول العرب المهمة فى المنطقى كمصر والسعودية ودول الخليج والمستفيد إسرائيل وإيران.

وأضاف "الجار الله" فى سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "العالم أصبح معنى بإسقاط الدولة الدينية الإيرانية وإحلال مكانها دولة مدنية، بداية سيتم تشجيع الغضب الشعبى الإيرانى ضد هذه الدولة التى تنفق أموال إيران فى مساعده الإرهاب مثل ما يحدث فى اليمن ولبنان والبحرين وإنفاق أموال أخرى فى التدخل بالشئون الداخلية لدول الجوار ودول أخرى".

وتابع: "مظاهرات إيران تطالب بسقوط خامنئي وروحانى وتطالب بتوقيف تصدير أموال إيران لدعم الإرهاب الوضع الداخلى الإيرانى مرعب، لافتًا إلى أن هذه المرة الباسيج وحرس الثورة لن يكون قادرًا على قمع المتظاهرين الذين يمرون بظروف معيشية مضنية فى وقت يكثر قادة إيران من التهام الكافيار الإيرانى المنبه للجنس".



