أحكاما بالسجن من 12 إلى 15 عاما على مسلحين فى أذربيجان

أحكاما بالسجن من 12 إلى 15 عاما على مسلحين فى أذربيجانالخميس، 28 ديسمبر 2017 06:14 م
مسلحين
باكو (أ ف ب)
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أصدر القضاء الأذربيجانى الخميس، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و15 عاما بتهمة "الإرهاب" على 12 ناشطا مسلحا رأوا أنها ملاحقات ذات دوافع سياسية مؤكدين أنهم تعرضوا للتعذيب.
وقال محامى المسلحين فريز نامازلى لوكالة فرانس برس، إن محكمة باكو عاصمة هذه البلد الصغير الغنى بالمحروقات فى القوقاز، أدانوا 12 بـ"محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، والإرهاب، والإعداد لاضطرابات واسعة وتهريب مخدرات".
وأضاف أن المحكومين يؤكدون براءتهم ويقولون أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل قوات الأمن خلال اعتقالهم من أجل إجبارهم على توقيع اعترافات.
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