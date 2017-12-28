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آلاف الكتالونيون يحتجون على احتجاز زعيمى حزب يسارى مؤيد للانفصال

الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:07 م
آلاف الكتالونيون يحتجون على احتجاز زعيمى حزب يسارى مؤيد للانفصال مظاهرات فى كتالونيا - أرشيفية


(أ ش أ)
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تظاهر آلاف الأشخاص فى مدينة تاراجونا احتجاجا على احتجاز زعيمى حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" اليسارى المؤيد للانفصال فى كاتالونيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أن محكمة مدريد تعتزم استجواب الرجلين فى قضية التحريض على الكراهية أثناء مظاهرات شهدتها كاتالونيا فى شهر أكتوبر الماضي.

كانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت فى وقت سابق، بدء عملية سحب قوة الشرطة التى أرسلتها إلى إقليم كتالونيا قبل الاستفتاء على الانفصال فى أكتوبر الماضي.


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