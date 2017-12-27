"Visa" تطلق باقة من العروض الجذابة لعملائها خلال مهرجان دبى للتسوق 2018





كتب أحمد يعقوب

جددت شركة "Visa"، المدرجة فى بورصة نيويورك تحت الرمز(V)، رعايتها لمهرجان دبى للتسوق للعام 2018 ، وذلك للمرة الثالثة والعشرين على التوالي، وأطلقت باقة من العروض المشوقة للمتسوقين المحليين والدوليين لدى استخدام بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية الصادرة عنها، بما فى ذلك فرصة الفوز بحسم قدره 50 ألف درهم إماراتى على سيارة تويوتا جديدة كلياً.

ويمكن لحاملى بطاقات "Visa" الاستفادة ببساطة من العروض الجذابة التى تقدمها عدد من كبريات العلامات التجارية الشهيرة فى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تحميل تطبيق "Visa explore" والتسجيل فى العرض الترويجى الخاص بمهرجان دبى للتسوق، وكانت "Visa" قد بادرت إلى إثراء التطبيق عبر دمج برنامج نقاط الولاء فيه؛ لتتيح لحاملى بطاقاتها فرصة استخدام التطبيق لكسب نقاط الولاء واستردادها.

ولقاء كل 200 درهم إماراتى ينفقونها باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية التى تحمل شعار "Visa" فى المتاجر المشاركة بمهرجان دبى للتسوق 2018؛ يحصل حاملو البطاقات على نقاط ولاء "Vcoin" يمكنهم استردادها عبر عروض مذهلة تشمل: حسم قدره 3 آلاف درهم إماراتى على الإقامة فى فندق برج العرب، وكذلك حسم قدره 2000 درهم إماراتى من مجوهرات داماس، إضافة إلى الحسومات فى متاجر شرف دى جى ومجموعة أحمد صديقي. وفى كل أسبوع، سيحصل العميلان اللذان يجمعان العدد الأعلى من نقاط "Vcoin" على حسم إضافى قدره 50 ألف درهم إماراتى على سيارة تويوتا جديدة كلياً من اختيارهما.

وفى معرض تعليقه على الرعاية، قال كريم بيج، رئيس قسم التسويق لدى "Visa" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تواظب ’Visa‘ فى كل عام على إثراء قيمة الخدمات والمنتجات التى تقدمها لحاملى بطاقاتها خلال مهرجان دبى للتسوق عبر التعاون مع عدد من أشهر العلامات التجارية فى دبي. وفى ظل شراكتنا العريقة مع مهرجان التسوق الشهير على مستوى العالم؛ نهدف أيضاً إلى تشجيع المقيمين والزوار على الإنفاق بالاستفادة من التقنيات الرقمية دون تحمل عناء حمل الأموال، والتمتع بتجربة تسوق سلسة وآمنة ومجزية عبر استخدام بطاقات ’Visa‘ الخاصة بهم".

ويأتى إعلان "Visa" اليوم تماشياً مع رؤيتها لاقتصاد غير نقدى فى أنحاء المنطقة، والتزامها بأن يكون الإنفاق اليومى مجزياً للعملاء والتجار على حد سواء. وتسرى العروض اعتباراً من 26 ديسمبر الجارى حتى 27 يناير 2018 عبر تطبيق "Visa explore" الذى يمكن تحميله من متجر تطبيقات "أبل ستور" و"جوجل بلاي".

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان دبى للتسوق الذى تنظمه "مؤسسة دبى للمهرجانات والتجزئة" فى دائرة السياحة والتسويق التجارى بدبى (دبى للسياحة) ينطلق هذه العام فى دورته الثالثة والعشرين التى يتوقع لها اجتذاب ملايين الزوار والمتسوقين إلى المدينة على مدار شهر كامل.