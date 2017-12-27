FBI و18 ألف جهة أمريكية تستخدم برنامج بصمة لشركة روسية مرتبطة بالكرملين





كتبت: إنجى مجدى

ذكر موقع "ديلى بيست" الأمريكى، أن برنامجا لتحليل بصمات الأصابع يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالى "FBI" وما لا يقل عن 18 ألف وكالة إنفاذ قانون فى الولايات المتحدة، يتضمن رموزا تتعلق بشركة روسية على صلات قوية بالكرملين.

وأشار الموقع، فى تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن الكشف عن البرنامج الذى أثار قلقا بشأن احتمالية أن القراصنة الإلكترونيين قد يستخدمون الرابط للوصول إلى معلومات حول ملايين الأمريكيين، جاء بعد تسريب وثائق من قبل اثنين من المسربين، هما موظفان سابقان لدى شركة فرنسية، أدخلا الرمز الذى اشتراه مكتب التحقيقات من الشركة الروسية فى صفقة سرية ضمن برنامج تحليل بصمات الأصابع.

وقال خبراء فى الأمن السيبرانى، إن خطر استخدام الشفرة روسية الصنع لا يمكن تقييمه بدون فحص الشفرة نفسها، وأضاف تيم إيفانز، الذى عمل مديرا للسياسة التشغيلية لوحدة النخبة السيبرانية فى وكالة الأمن القومى المعروفة باسم "عمليات الوصول المخصصة": "وجود اتصالات مع جهاز الأمن الفيدرالى الروسى سيجعلنى أشعر بالتوتر من استخدام هذا البرنامج".

وفى سبتمبر من العام الجارى، أمرت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، كل الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام منتجات شركة "كاسبيرسكى لاب" الروسية، بما فى ذلك برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية، وأفادت وسائل إعلام عديدة بأن قراصنة روسا استغلوا هذه البرمجيات لسرقة معلومات حساسة عن برامج المخابرات الأمريكية.