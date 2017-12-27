video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

FBI و18 ألف جهة أمريكية تستخدم برنامج بصمة لشركة روسية مرتبطة بالكرملين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:03 م
FBI و18 ألف جهة أمريكية تستخدم برنامج بصمة لشركة روسية مرتبطة بالكرملين مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى FBI


كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

ذكر موقع "ديلى بيست" الأمريكى، أن برنامجا لتحليل بصمات الأصابع يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالى "FBI" وما لا يقل عن 18 ألف وكالة إنفاذ قانون فى الولايات المتحدة، يتضمن رموزا تتعلق بشركة روسية على صلات قوية بالكرملين.

وأشار الموقع، فى تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن الكشف عن البرنامج الذى أثار قلقا بشأن احتمالية أن القراصنة الإلكترونيين قد يستخدمون الرابط  للوصول إلى معلومات حول ملايين الأمريكيين، جاء بعد تسريب وثائق من قبل اثنين من المسربين، هما موظفان سابقان لدى شركة فرنسية، أدخلا الرمز الذى اشتراه مكتب التحقيقات من الشركة الروسية فى صفقة سرية ضمن برنامج تحليل بصمات الأصابع.

وقال خبراء فى الأمن السيبرانى، إن خطر استخدام الشفرة روسية الصنع لا يمكن تقييمه بدون فحص الشفرة نفسها، وأضاف تيم إيفانز، الذى عمل مديرا للسياسة التشغيلية لوحدة النخبة السيبرانية فى وكالة الأمن القومى المعروفة باسم "عمليات الوصول المخصصة": "وجود اتصالات مع جهاز الأمن الفيدرالى الروسى سيجعلنى أشعر بالتوتر من استخدام هذا البرنامج".

وفى سبتمبر من العام الجارى، أمرت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، كل الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام منتجات شركة "كاسبيرسكى لاب" الروسية، بما فى ذلك برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية، وأفادت وسائل إعلام عديدة بأن قراصنة روسا استغلوا هذه البرمجيات لسرقة معلومات حساسة عن برامج المخابرات الأمريكية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة أمن إلكترونى روسية: المخابرات الأمريكية دبرت فضيحة التجسس على واشنطن

مكتب التحقيقات الفيدرالى

الاف بى اى

روسيا

الكرملين

القرصنة

الامن السيبرانى



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة