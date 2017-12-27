video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

31 ديسمبر جلسة النطق بالحكم على 52 متهما باغتيال العقيد وائل طاحون

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:51 م
31 ديسمبر جلسة النطق بالحكم على 52 متهما باغتيال العقيد وائل طاحون محكمة - أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
إضافة تعليق

أفادت مصادر قانونية، بأن المحكمة العسكرية قررت مد أجل الحكم على 52 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم 16 هاربًا، فى اتهامهم باغتيال العقيد وائل طاحون، ضابط الأمن العام، لجلسة 31 ديسمبر الجارى  .

تضم قائمة المتهمين كلا من: يوسف القرضاوى رئيس ما يُعرف بـ"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" ومستشار أمير قطر، وعبد الرحمن البر مفتى الإخوان، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التى كفلها الدستور والقانون.

كانت التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين فى التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية، منها واقعة قتل المجنى عليه بتاريخ 21 أبريل 2015.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر قانونية:مد أجل الحكم على 52 متهما باغتيال العقيد وائل طاحون لـ"الأربعاء"

اخبار الحوادث

المحكمه العسكرية

وائل طاحون



لا تفوتك
صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

أكاديمية البحث العلمى: 2017 يسجل أعلى عدد براءات اختراع منذ 10 سنوات

أكاديمية البحث العلمى: 2017 يسجل أعلى عدد براءات اختراع منذ 10 سنوات

صور.. نادى مسنين أشمون بالمنوفية شباب فى سن الستين.. رحلات شهرية للمصايف والمشاتى وأنشطة يومية وقراءة للقرآن وحفلات لأعياد الميلاد.. وإحدى الأعضاء: أتواجد فى النادى بعد إصابتى بجلطة وأجد فيه راحة كبيرة

صور.. نادى مسنين أشمون بالمنوفية شباب فى سن الستين.. رحلات شهرية للمصايف والمشاتى وأنشطة يومية وقراءة للقرآن وحفلات لأعياد الميلاد.. وإحدى الأعضاء: أتواجد فى النادى بعد إصابتى بجلطة وأجد فيه راحة كبيرة

حصاد وزارة الطيران المدنى فى 2017 .. بروتوكول أمنى لعودة الرحلات الروسية وتعليقها بين مصر وقطر .. غلق المجال الجوى أمام طائرات الدوحة .. وتجديد ترخيص مطارى القاهرة وشرم الشيخ.. وتسليم ترخيص مطار أسوان

حصاد وزارة الطيران المدنى فى 2017 .. بروتوكول أمنى لعودة الرحلات الروسية وتعليقها بين مصر وقطر .. غلق المجال الجوى أمام طائرات الدوحة .. وتجديد ترخيص مطارى القاهرة وشرم الشيخ.. وتسليم ترخيص مطار أسوان

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

شاهد.. 20 هدفا فى الجولة 15 بالدورى المصرى

شاهد.. 20 هدفا فى الجولة 15 بالدورى المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة