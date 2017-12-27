31 ديسمبر جلسة النطق بالحكم على 52 متهما باغتيال العقيد وائل طاحون





كتب محمد عبد الرازق

أفادت مصادر قانونية، بأن المحكمة العسكرية قررت مد أجل الحكم على 52 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم 16 هاربًا، فى اتهامهم باغتيال العقيد وائل طاحون، ضابط الأمن العام، لجلسة 31 ديسمبر الجارى .

تضم قائمة المتهمين كلا من: يوسف القرضاوى رئيس ما يُعرف بـ"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" ومستشار أمير قطر، وعبد الرحمن البر مفتى الإخوان، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التى كفلها الدستور والقانون.

كانت التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين فى التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية، منها واقعة قتل المجنى عليه بتاريخ 21 أبريل 2015.