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211 ألف طالب يؤدون امتحان العربى للصفوف الثلاثة الأولى للابتدائية ببنى سويف

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:00 ص
211 ألف طالب يؤدون امتحان العربى للصفوف الثلاثة الأولى للابتدائية ببنى سويف امتحان - أرشيفية


بنى سويف :هانى فتحى
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أكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم الأربعاء والتى تستمر حتى الثامن عشر من يناير المقبل، مشيرا إلى أن 211 ألفا 266 طالباً وطالبة يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى .

 

وأضاف وكيل تعليم بنى سويف فى بيان إعلامى بدء امتحانات الصفين الرابع والخامس والبالغ أعداد طلابها 127 ألفاً و808 طالباً وطالبة يوم السبت 30 ديسمبر وحتى الثلاثاء 2 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية والبالغ عددهم 57 ألفاً و249 طالبا وطالبة الامتحان الأربعاء 3 يناير وحتى الأربعاء 10 يناير القادم.

 

وأشار وكيل تعليم بنى سويف إلى أن امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى تنطلق يوم السبت 30 ديسمبر وحتى الخميس11 يناير وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى يوم الأربعاء 3 يناير وتنتهى الخميس11يناير، مؤكداً على بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية يوم السبت 13 يناير وتنتهى الخميس 18 يناير القادم.

 

وأكد محمد حسام الدين وكيل الوزارة أنه طالب من واضعى الأسئلة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وان تكون شاملة للمنهج الدارسى ومراعاة المستويات العلمية، وشدد وكيل الوزارة على الدقة فى اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتصحيح كل جزئية لمصلحة الطلاب.

 


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