14 يناير..منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية تحتفل بمرور 60 عاما على إنشائها





كتب: هانى محمد

نظمت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفى بمقر المنظمة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشائها، وأعلنت خلال الاحتفالية أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا فى 14 يناير المقبل بأحد فنادق الجيزة للاحتفال بإنشاء المنظمة.

وتهدف المنظمة لمناقشة التجارب التاريخية والأحداث والتطورات الجارية فى عالمنا اليوم، وذلك ضمن الدور الذى تقوم بها المنظمة فى نهوض حركة التحرر الوطنى فى أفريقيا ومنع الصدام بين الغرب والشرق وتخفيف توترات الحرب الباردة.

وشارك فى المؤتمر الدكتور نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر، والكاتب الصحفى عبد القادر شهيب، ونورى عبد الرازق سكرتير عام منظمة التضامن.

وانعقد المؤتمر الأول لحركة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية فى القاهرة، بنهاية 1957 وحتى أول يناير 1958، والذى انبثقت منه السكرتارية الدائمة للمنظمة ومقرها الدائم بالقاهرة، ومنظمة التضامن، منظمة جماهيرية غير حكومية، ذات لجان وطنية تنتمى إليها فى أكثر من 90 بلدا من بلدان العالم، فى آسيا وأفريقيا كما أن لها لجان أعضاء منتسبين فى أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وقد ناضلت منظمة التضامن بعزم وثبات منذ تأسيسها ضد الكولونيالية والابارتهيد والحروب ومن أجل السلام. كما قدمت المنظمة ولجانها الوطنية المنتمية إليها، وحركات التحرير الأعضاء بها كل دعم لنضال الشعوب فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.