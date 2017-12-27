video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

14 يناير..منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية تحتفل بمرور 60 عاما على إنشائها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:23 م
14 يناير..منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية تحتفل بمرور 60 عاما على إنشائها جانب من المؤتمر


كتب: هانى محمد
إضافة تعليق

نظمت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفى بمقر المنظمة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشائها، وأعلنت خلال الاحتفالية أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا فى 14 يناير المقبل بأحد فنادق الجيزة للاحتفال بإنشاء المنظمة.

 

وتهدف المنظمة لمناقشة التجارب التاريخية والأحداث والتطورات الجارية فى عالمنا اليوم، وذلك ضمن الدور الذى تقوم بها المنظمة فى نهوض حركة التحرر الوطنى فى أفريقيا ومنع الصدام بين الغرب والشرق وتخفيف توترات الحرب الباردة.

 

وشارك فى المؤتمر الدكتور نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر، والكاتب الصحفى عبد القادر شهيب، ونورى عبد الرازق سكرتير عام منظمة التضامن.

 

وانعقد المؤتمر الأول لحركة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية فى القاهرة، بنهاية 1957 وحتى أول يناير 1958، والذى انبثقت منه السكرتارية الدائمة للمنظمة ومقرها الدائم بالقاهرة، ومنظمة التضامن، منظمة جماهيرية غير حكومية، ذات لجان وطنية تنتمى إليها فى أكثر من 90 بلدا من بلدان العالم، فى آسيا وأفريقيا كما أن لها لجان أعضاء منتسبين فى أوروبا وأمريكا اللاتينية.

 

وقد ناضلت منظمة التضامن بعزم وثبات منذ تأسيسها ضد الكولونيالية والابارتهيد والحروب ومن أجل السلام. كما قدمت المنظمة ولجانها الوطنية المنتمية إليها، وحركات التحرير الأعضاء بها كل دعم لنضال الشعوب فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المصرى للشئون الخارجية" يحذر من تأثير الإرهاب والاتجار بالبشر فى أفريقيا على الأمن القومى.. يوصى بتفعيل قوة مصر الناعمة وإنشاء فضائية وإذاعة لمخاطبة القارة السمراء بلغاتها.. وتنقية الرسائل الإعلامية من الشوائب

أطباء بلا حدود: الوضع الأمنى فى أفريقيا الوسطى يؤثر بالسلب على عمل المنظمة

بطريرك الروم الأرثوذكس: مصر بوابة أفريقيا والقدس مدينة الله..ويكشف: إبراهيم محلب المهندس المسلم رمم لنا دير مارجرجس.. والقديس يحظى بمحبة المسلمين والأقباط وسنبني مستشفى خيري في مصر..وزوروا الدير وافتخروا به

افريقيا

منظمة تضامن الشعوب الافريقية

اسيا

حركة النضال

اخبار افريقيا

اخبار اسيا



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة