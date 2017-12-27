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11.1 مليار جنيه مسحوبات من صندوق توفير البريد فى شهر.. مقابل 9.7 إيداعات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:00 م
11.1 مليار جنيه مسحوبات من صندوق توفير البريد فى شهر.. مقابل 9.7 إيداعات هيئة البريد


كتبت هبة حسام
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كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر ديسمبر الجارى، عن ارتفاع قيمة المسحوبات من صندوق توفير البريد خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 4.7%، مقارنة بمثيله من عام 2016.

بلغت قيمة المسحوبات فى أكتوبر الماضى، 11.1 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار جنيه فى أكتوبر 2016.

وكانت قيمة المسحوبات من صندوق توفير قد بلغت فى سبتمبر الماضى، 9.8 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه إيداعات.

ووفقا للتقرير الإحصائى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه، تمت علميات السحب البالغ قيمتها 11.1 مليار جنيه فى أكتوبر الماضى، من خلال 1.5 مليون مدخر.

 وفى المقابل بلغت قيمة الإيداعات فى صندوق التوفير خلال أكتوبر الماضى 9.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.1 مليار جنيه إيداعات فى أكتوبر 2016، بانخفاض بلغت نسبته 4%، ولفت التقرير إلى أن عمليات الإيداع خلال أكتوبر الماضى تمت من قبل 1.3 مليون مودع.

يذكر أن عدد عملاء صندوق توفير البريد يصل إلى 24 مليون عميل، برأس مال 198 مليار جنيه.

 

ويوضح الرسم البيانى التالى قيمة الإيداعات والمسحوبات وعددها فى صندوق توفير البريد خلال شهر أكتوبر الماضى، ومقارنته بمثيله من العام السابق.

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صندوق البريد

صندوق التوفير

صندوق توفير البريد

الايداعات فى البريد

المسحوبات من البريد

الاحصاء

اخبار الاقتصاد المصرى



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