وفاة فتاة يابانية حبسها والدها 15 عاما لإصابتها بمرض عقلى





رويترز

قالت الشرطة اليابانية، اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت زوجين تجمدت ابنتهما البالغة من العمر 33 عاما حتى الموت فى غرفة صغيرة حبساها فيها لسنوات لأنهما كانا يعتقدان أنها مصابة بمرض عقلى يجعلها تتصرف بعنف.

وقالت إدارة الشرطة فى مقاطعة أوساكا بغرب اليابان إنه عُثر على جثة أيرى كاكيموتو فى حالة سوء تغذية شديدة بعد أن أبلغ الأبوان عن الوفاة يوم السبت. وكان طول أيرى نحو 145 سنتيمترا ووزنها 19 كيلوجراما فقط.

وأضافت الشرطة أن ياسوتاكا كاكيموتو (55 عاما) ويوكارى كاكيموتو (53 عاما) اعترفا بأنهما كانا يطعمان ابنتهما مرة واحدة فى اليوم وأبقياها فى غرفة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة لنحو 15 عاما.

ونسبت الشرطة إلى الأبوين القول "ابنتنا كانت مريضة عقليا واعتبارا من سن 16 أو 17 عاما أصبحت عنيفة لذا أبقيناها داخل الغرفة"، ورغم تغير مواقف الرأى العام فى اليابان فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو إعاقات جسدية وكذلك أسرهم ما زالوا يعانون من وصمة.

وقالت الشرطة إن الأبوين وضعا نحو عشر كاميرات مراقبة خارج المنزل المكون من طابق واحد والذى كان محاطا بسور عال بارتفاع مترين، وعثر الأبوان على ابنتهما ميتة فى 18 ديسمبر لكنهما لم يبلغا عن الوفاة سوى يوم السبت، ونقلت الشرطة عنهما القول "أردنا أن نبقى مع ابنتنا".