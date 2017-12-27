وزير الخارجية يصل القاهرة بعد بحث ملف سد النهضة مع رئيس وزراء إثيوبيا





كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء سامح شكرى وزير الخارجية قادما من أديس أبابا عقب زيارة استغرقت يوما واحد التقى خلالها "هيلا ماريام ديسالين" رئيس الوزراء الإثيوبى، كما تابع مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والإعداد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبى إلى مصر فى يناير المقبل، فضلا عن تناول مسار مفاوضات سد النهضة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مشاريع ومقترحات التعاون بين البلدين فى إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث أكد الجانبان حرصهما على الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار بناء الثقة والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.