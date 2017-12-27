وزير التعليم: الحكومة تعمل كوحدة واحدة.. وعاوزين شباب مبتكر مش موظفين (صور)





كتب وائل ربيعى – مصطفى عبد التواب - تصوير حسام عاطف

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تقديم خدمات ريادة الأعمال للطلاب فى مصر أمر تسعى له كل الجهات العاملة فى البلاد، متابعا: "الحكومة تعمل كوحدة واحدة، ووقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة للسير وراء الخطة الاستثمارية الخاصة بها".

وأضاف "شوقى"، فى كلمته خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة التخطيط، لإطلاق مبادرة ريادة الأعمال من خلال التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة كامبريدج، اليوم الأربعاء، أن التنفيذ والعمل يجمع كل شركاء النجاح، مشيرا إلى أن هناك خطوات معا للتعاون مع الصناعة والتعليم الفنى والتخطيط.

ووجه وزير التربية والتعليم، الشكر لوزارة التخطيط والقطاع المصرفى على تبنى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "مش عاوزين نطلّع موظفين، لكن شباب قادر على العمل، يتعلم ويفكر ويبتكر ونسير فى سكة واحدة"، موضحا أن الأسابيع المقبلة ستشهد تنفيذا حقيقيا لهذه الأفكار.































































































































