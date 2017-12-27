وزيرة التخطيط: هدفنا تغيير فكر الشباب لخلق الوظائف وليس البحث عنها (صور)





وائل ربيعى – مصطفى عبد التواب - تصوير حسام عاطف

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مبادرة ريادة الأعمال التى تشهد توقيعها اليوم، تهدف إلى تعظيم المشاركة بين عناصر المثلث "الحكومة والمجتمع المدنى والشباب"، قائلة: "القيادة السياسية والحكومة تدعمان الشباب والمرأة لاستمرار عملية التنمية".

وأضافت هالة السعيد، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة التخطيط لإطلاق مبادرة ريادة الأعمال من خلال التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة كامبريدج، اليوم الأربعاء: "كان لدينا منتدى شباب العالم لمشاركة أفكارهم ونضع الشباب على رأس أولويات الدولة المصرية ونعمل من خلال رؤية واستراتيجية 2030 من خلال خطط طويلة وقصيرة المدى يتم ربطها برؤية 2030".

وتابعت، أن استراتيجية 2030 من أهم مكوناتها وجود محور أساسى للابتكار والبث العلمى ليكون المجتمع متقدما ومنتجا للعلوم والمعرفة، قائلة: "إطلاق مشروع رواد 2030 يقوم على بروتوكول تعاون مع جامعة كامبريدج لتنفيذ الماجستير المهنى لريادة الأعمال، واستمررنا 6 أشهر لتكوين هذا الماجستير ليكون شيئا عمليا وليس نظريا".

وأردفت وزير التخطيط، أن مبادرة ريادة الأعمال تقوم على مشروع تخرج أو فكرة ينفذها الطالب مع المؤسسات التنموية، قائلة: "فهى عملية متكاملة وليس فقط دراسة علمية وإنما دراسة مهنية يتم بعدها احتضان المشروع، وهناك مصلحة متكاملة لأننا لدينا هدف واحد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتغيير فكر الشباب لخلق الوظائف وليس البحث عنها".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن 60% من سكان مصر من الشباب، وأنه لابد أن تكون كل الجهود منصبة على دعم الشباب، موضحة أن المبادرة لا تقوم فقط على برامج ومنح من جامعة كامبريدج ولكن تستهدف تغيير فكر الطلاب فى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات من خلال وزارة التعليم العالى.































































































































