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ورشة عمل لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الإدارى بالمنوفية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:32 م
ورشة عمل لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الإدارى بالمنوفية جانب من ورشة العمل


المنوفية _ محمد فتحى
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عقدت محافظة المنوفية ورشة عمل منظومة ادارة ماليات الحكومة GFMISوتنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الادارى بالمحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية،وبحضور الدكتور ايمن مختار سكرتير عام المحافظة والمحاسب محمود الشرنوبى مدير المديرية المالية بالمنوفية،وعدد من وكلاء الوزارة ،ونواب رؤساء المراكز والمدن ومساعديهم ،وممثلين من المديرية المالية بالمحافظة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة .

وقالت المحافظة فى بيان لها اليوم إنه تم التعريف بالنظم الالكترونية وأهمها المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSAوهى المختصة بتفعيل كافة عمليات الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح فى البنك المركزى واعداد موقف مالى لحظى.

كما تم التعريف بادارة نظم معلومات المالية الحكوميةGFMISوهو نظام الكترونى يربط كافة اجهزة الحكومة ويشمل كافة وظائف ادارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية ويساعد على ضبط وحوسبة ودمج كافة العمليات المالية الحكوميةابتداء باعداد الموازنة وانتهاء بتنفيذها ورفع التقارير حول استخدام الموارد.

كما تم شرح مكونات نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية،وأهم مزايا تطبيقه،وكيفية اختيار العاملين بالجهة الادارية للعمل على المنظومة ، واجراءات وزارة المالية لتنفيذ العمليات المالية الحكومية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى واصدار التعليمات والكتب الدورية والبدء فى توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الاستثمار القومى وتوقف التعامل واصدار الشيكات الورقية ، وكذا تم شرح خطة تفعيل منظومة ادارة نظم معلومات المالية الحكومية GFMIS.

يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة المالية لتحسين السياسات المالية وتطوير وتحقيق تكامل بين النظم الالكترونية بوزارة المالية بهدف الاعتماد على الاساليب الحديثة فى انجاز كافة الاعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية واتاحة قواعد بيانات لحظية دقيقة لمتخذ القرار والتيسير على المتعاملين مع الحكومة المصرية وخلق مناخ استثمارى مميز جاذب للاستثمار فى مصر.
 

 


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