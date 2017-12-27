هبوط طائرة ركاب ألمانية اضطراريا فى بلغاريا لتصاعد رائحة دخان

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هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة " لوفتهانزا " الألمانية اضطراريا، اليوم الأربعاء، فى بلغاريا أثناء رحلة من إسرائيل إلى ألمانيا.

وذكرت قناة روسيا اليوم إن قائد الطائرة -التى كانت فى طريقها من تل أبيب إلى ميونيخ- اضطر إلى الهبوط فى صوفيا بسبب انتشار رائحة دخان، وصلت إلى كابينة القيادة.



وقامت السلطات البلغارية بإجلاء الركاب وتوفير الإقامة اللازمة، فيما قامت "لوفتهانزا" بتدبير طائرة أخرى للركاب لمواصلة رحلتهم إلى ميونيخ.