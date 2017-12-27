video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هبوط طائرة ركاب ألمانية اضطراريا فى بلغاريا لتصاعد رائحة دخان

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:20 م
هبوط طائرة ركاب ألمانية اضطراريا فى بلغاريا لتصاعد رائحة دخان الخطوط الألمانية


أ ش أ
إضافة تعليق

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة " لوفتهانزا " الألمانية اضطراريا، اليوم الأربعاء، فى بلغاريا أثناء رحلة من إسرائيل إلى ألمانيا.

وذكرت قناة روسيا اليوم إن قائد الطائرة -التى كانت فى طريقها من تل أبيب إلى ميونيخ- اضطر إلى الهبوط فى صوفيا بسبب انتشار رائحة دخان، وصلت إلى كابينة القيادة.


وقامت السلطات البلغارية بإجلاء الركاب وتوفير الإقامة اللازمة، فيما قامت "لوفتهانزا" بتدبير طائرة أخرى للركاب لمواصلة رحلتهم إلى ميونيخ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إقلاع طائرة تركية بعد هبوطها اضطراريا بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

الخطوط الألمانية

ألمانيا

هبوط إضطرارى

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة