هبوط طائرة ركاب ألمانية اضطراريا فى بلغاريا لتصاعد رائحة دخان

هبوط طائرة ركاب ألمانية اضطراريا فى بلغاريا لتصاعد رائحة دخانالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:20 م
الخطوط الألمانية
أ ش أ
إضافة تعليق
هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة " لوفتهانزا " الألمانية اضطراريا، اليوم الأربعاء، فى بلغاريا أثناء رحلة من إسرائيل إلى ألمانيا.
وذكرت قناة روسيا اليوم إن قائد الطائرة -التى كانت فى طريقها من تل أبيب إلى ميونيخ- اضطر إلى الهبوط فى صوفيا بسبب انتشار رائحة دخان، وصلت إلى كابينة القيادة.
وقامت السلطات البلغارية بإجلاء الركاب وتوفير الإقامة اللازمة، فيما قامت "لوفتهانزا" بتدبير طائرة أخرى للركاب لمواصلة رحلتهم إلى ميونيخ.
إضافة تعليق
خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب
فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة