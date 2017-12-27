ننشر صور الطائرة العسكرية السودانية المنكوبة

ننشر صور الطائرة العسكرية السودانية المنكوبةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:20 م
الطائرة السودانية المنكوبة
كتب محمود راغب
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سقطت طائرة تدريب من طراز (PT6 ) صينية الصنع تتبع للكلية الجوية ببورسودان، مما أدى إلى استشهاد الطالب الحربى سياف إدريس عثمان سليمان، الذى كان يقودها فى طلعة تدريبية ضمن برنامج التدريب اليومى بالكلية الجوية السودانية.
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