ننشر صور الطائرة العسكرية السودانية المنكوبة





كتب محمود راغب

سقطت طائرة تدريب من طراز (PT6 ) صينية الصنع تتبع للكلية الجوية ببورسودان، مما أدى إلى استشهاد الطالب الحربى سياف إدريس عثمان سليمان، الذى كان يقودها فى طلعة تدريبية ضمن برنامج التدريب اليومى بالكلية الجوية السودانية.