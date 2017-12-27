video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نقيب الصحفيين بتونس: تركيا من أسوأ دول العالم فى التعامل مع الصحفيين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:32 م
نقيب الصحفيين بتونس: تركيا من أسوأ دول العالم فى التعامل مع الصحفيين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


أ ش أ
إضافة تعليق

قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجى البغورى إن تركيا من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، والاتحاد الدولى للصحفيين يصنفها بأنها أكبر سجن للصحفيين فى العالم، فهناك 149 صحفيا محترفا يقبعون فى السجون التركية، حيث توجه تهم الإرهاب للجميع سواء للصحفى اليسارى أو الليبرالى أو حتى الإسلامى فهى توجه للجميع بلا استثناء.

وأضاف البغورى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإرهاب هو أسهل تهمة توجه للصحفيين فى تركيا للزج بهم فى السجون، والنظام التركى يستغل محاولة الانقلاب التى حدثت من أجل تصفية حسابات سياسية وأيضا حسابات مع الصحافة ومع حرية الصحافة، متابعا "واجبنا أن ننبه الرأى العام التونسى والدولى ونوجه النظر إلى أن هناك مظلمة تطال حرية الصحافة والصحفيين فى تركيا أولا، وثانيا أن نقوم بدورنا فى الضغط على السلطات التونسية وطالبنا من رئاسة الجمهورية التونسية بشكل رسمى أن يكون جزءا من المباحثات الرسمية بين الرئيس باجى قايد السبسى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتعلق بوضع الصحافة فى تركيا".


وأكد أن نقابة الصحفيين التونسية فعلت نفس الأمر مع جميع الصحفيين فهى تقوم بواجبها باعتبارها جزءا من أسرة وكيان صحفيين كبيرين فى التضامن مع الصحفيين الذين يتعرضون للقمع والمحاكمات غير العادلة فى مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن النقابة التونسية ستكون دائما سندا للصحفيين فى تركيا وفى كل مكان بالعالم. 


وحول الرسالة التى ترغب نقابة الصحفيين التونسية فى توجيهها لنظام أردوغان، قال البغورى إن "وضع الصحفيين هناك سيء جدا والتهم التى توجه لهم هى سياسية فى الأساس فثمة تهم جاهزة وملفقة، والمحاكمات لا تتوافر فيها الشروط العادلة وهناك إيقافات عشوائية للصحفيين ولا يتم احترام الإجراءات القانونية فى عملية الإيقاف وإبلاغ أهالى الصحفيين المعتقلين بمكان تواجدهم، ونحن نوجه رسالة أولا إلى المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الداعمة لحرية الصحافة فى العالم ونقول لهم إن هناك مظلمة تسلط على الصحفيين فى تركيا ومن المهم الضغط على الحكومة التركية لمراجعة موقفها بهذا الشأن ونحن أيضا نوجه رسالة للحكومة التركية بأنه يجب أن تضع جانبا حرية الصحافة فى معاركها السياسية لأنه لا يجب استغلال المعارك السياسية من أجل تصفية الحسابات مع الصحفيين وحرية الصحافة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا تعتقل 54 موظفا سابقا للاشتباه بصلتهم بفتح الله جولن

تركيا تعتقل 17 شخصا فى تحقيق متصل بتاجر الذهب ضراب

تركيا تعتقل 62 أجنبيا للاشتباه بصلتهم بالداعية فتح الله جولن

تركيا تعتقل 50 عسكريا على صلة بفتح الله جولن

تركيا تعتقل 172 شخصا فى تحقيق يستهدف شبكة جولن فى الجيش

تركيا تعتقل شخصين لاتهامهم بتقديم أدلة ووثائق مزيفة لمحكمة أمريكية

رجب طيب أردوغان

تركيا

أخبار العالم اليوم

الاتحاد الدولى للصحفيين

تونس



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة