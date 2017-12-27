نقاش يتهم 3 أشخاص باختطافه واجباره على توقبع إيصالات أمانة بالدقهلية





الدقهلية - محمد حيزة

حرر نقاش، محضرا بقسم ثان المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اتهم فيه 3 أشخاص باختطافه، بسيارة فيات 128 زرقاء اللون.

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بتحرير إبراهيم.م 31 سنة، يتهم فيه 3 أشخاص، باختطافه، واقتياده إلى شونة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وسرقة هاتفه المحمول.

وتم القبض على وسيم.م 37 سنة، مسجل خطر سرقات عامة، ومحمود .ا ٣٥ سنة، مسجل خطر، فيما جاري تكثيف الجهود للقبض على خالد.ا 36 سنة.

وتم ضبط الإيصالات المشار إليها في البلاغ وتم تحرير المحضر رقم 17 أحوال، قسم ثان المنصورة.