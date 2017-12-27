نصيحة اقتصادية.. كيف تؤسس شركة "إلكترونيا" فى هيئة الاستثمار؟





كتب عبد الحليم سالم

تقدم الهيئة العامة للاستثمار كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت التى تزاول أى من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وأى ما كان شكلها القانونى الخاضعة له، وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها.





لكن كيف يمكن تأسيس شركة إلكترونيا؟



الإجابة أن المادة 32 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والصادر فى 30 مايو الماضى حدد لذوى الشأن من راغبي التأسيس اتباع الخطوات الآتية:

1) إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله على خدمات التأسيس الإلكترونى.

2) استيفاء نموذج التأسيس الذى يحدد من خلاله الشكل القانونى والنظام القانونى الخاضع له، وكل البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

3) تقديم طلب التأسيس إلكترونيًا أو استيفاء كل التعديلات (إن وجدت).

4) سداد رسوم التأسيس إلكترونيًا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس.

5) التوقيع الإلكترونى على كل النماذج.

وتبدى الهيئة رأيها فى الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.