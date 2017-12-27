نائب وزير الإسكان ببورسعيد: نستهدف توفير فرص عمل مناسبة لسكان العشوائيات





بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان إن تطوير العشوائيات ليس فقط بتطوير المبانى، وإنما بتطوير الأشخاص أنفسهم، مؤكداً أن الهدف توفير فرص عمل لسكان العشوائيات بالتزامن مع نقلهم إلى مساكن آدمية.

وبحث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات والدكتور صبرى أحمد نائب وزير الهجرة، وذلك لبحث سبل تأهيل شباب بورسعيد للعمل فى المشروعات اللوجستية التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وأكد محافظ بورسعيد أن حقل ظهر كان يعمل فى الفترة الماضية بالشركات المتخصصة فى البترول، موضحاً أن وزير البترول وافق بشكل مبدئى على تعيين أبناء بورسعيد فى المواقع الإدارية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك أكثر من 5 آلاف فرصة عمل متوفرة بمصانع الاستثمار بمتوسط راتب 1800 جنيه بجانب تأمين صحى وتأمين على الحياة، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى إلى توفير فرص عمل كريمة لأبنائها تساهم فى تحسين مستواهم المعيشى.

وأكد الدكتور صبرى أحمد نائب وزير الهجرة أن الوزارة تهدف بالتعاون مع المحافظة إلى أن تكون بورسعيد خالية من الهجرة غير الشرعية، وذلك بتوفير فرص عمل حقيقية لهم.