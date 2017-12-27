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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:04 م
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موسكو: توقيع عقد تصدير منظومات "إس-400" للهند فى أقرب وقت

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:38 م
موسكو: توقيع عقد تصدير منظومات "إس-400" للهند فى أقرب وقت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


أ ش أ
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى دميترى روجوزين اليوم الأربعاء أن عقد تصدير منظومات (اس-400) للدفاع الجوى إلى الهند قد يوقع فى أقرب وقت.

وقال روجوزين ، المسؤول فى الحكومة الروسية عن ملف التعاون العسكرى التقنى مع الخارج - فى تصريح لقناة (روسيا 24) اليوم - :"إن منظومات صواريخ الدفاع الجوى (إس-400) تباع بشكل جيد .. ونرى أن العديد من الدول تقف فى الدور لشرائها".


وكانت موسكو ونيودلهى قد وقعتا فى قمة روسيا - الهند فى أكتوبر 2016 اتفاقا حكوميا حول توريد منظومات "اس-400" التى تضم كل مجموعة منها ما بين 16 و24 من منصات الإطلاق.

 


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فلاديمير بوتين

روسيا

الهند

إس 400



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