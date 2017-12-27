مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27/12/2017 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27/12/2017 بمحافظات مصر والعواصم العربيةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:00 ص
مسجد- ارشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 5:16 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 2:44
المغرب 5:03
العشاء 6:25
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 5:23 ص
الظهر 12:00
العصر 2:46
المغرب 5:04 م
العشاء 6:28 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 5:13
الظهر 11:52 م
العصر 2:38 م
المغرب 58: 4 م
العشاء 6:20 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 5:01 ص
الظهر 11:43
العصر 2:36 م
المغرب 4:56 م
العشاء 6:16 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 5:04 ص
الظهر 11:50 ص
العصر 2:47 م
المغرب 5:09 م
العشاء 6:26
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
الفجر 5:30 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:26 م
المغرب 5:49 م
العشاء 7:04 م
المدينة المنورة
الفجر 5:35 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:21 م
المغرب 5:45 م
العشاء 6:59 م
الرياض
الفجر 5:07 ص
الظهر 11:54 ص
العصر 2:52 م
المغرب 6:16 م
العشاء 6:31 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 5:01
الظهر 11:41 م
العصر 2:30 م
المغرب 4:51
العشاء 6:11 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 5:36 ص
الظهر 12:23 م
العصر 3:22 م
المغرب 5:42 م
العشاء 7:01 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 5:54 ص
الظهر 12:28 م
العصر 3:07 م
المغرب 5:26 م
العشاء 6:52
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 5:09 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:38 م
المغرب 4:57 م
العشاء 6:19 م
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة