مقتل 38 حوثيا فى غارات للتحالف على مواقع عسكرية شمالى الضالع اليمنية

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لقى 38 من ميليشيات الحوثى مصرعهم فى سلسلة غارات للتحالف العربى استهدفت اجتماعا ومواقع عسكرية فى (دمت)، شمالى محافظة الضالع اليمنية.

يأتى ذلك فيما أعلن الجيش اليمنى اليوم سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف ميليشيات الحوثى الانقلابية جراء غارات جوية مكثفة للتحالف العربى، على مواقعهم وتعزيزاتهم فى محافظة الجوف شمال البلاد.



ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر ميدانى - لم تسمه - القول إن "غارات جوية استهدفت مواقع وآليات قتالية ومخازن أسلحة للميليشيات بمعسكر حام، فى مديرية المتون شمالى المحافظة؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، علاوة على تدمير آليات ثقيلة، وكمية من الأسلحة والذخائر.



وأوضح أن غارات أخرى استهدفت تجمعا لعناصر الميليشيات فى معسكر تدريبى تابع للقيادى الحوثى عبد الكريم الحوثى، بوادى سودة مذاب الكائن ما بين مديريتى "برط المراشى وحرف سفيان" ، نجم عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.



وكان الجيش اليمنى - تحت غطاء جوى من طيران التحالف العربى - قد حرر مناطق واسعة فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، أبرزها السيطرة على منطقة ومعسكر الأجاشر الاستراتيجى والتحام جبهتى الجوف وصعدة المعقل الرئيسى لميليشيات الحوثى أقصى شمال اليمن.