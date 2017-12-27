video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 38 حوثيا فى غارات للتحالف على مواقع عسكرية شمالى الضالع اليمنية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:57 م
مقتل 38 حوثيا فى غارات للتحالف على مواقع عسكرية شمالى الضالع اليمنية اليمن


أ ش أ
إضافة تعليق

 لقى 38 من ميليشيات الحوثى مصرعهم فى سلسلة غارات للتحالف العربى استهدفت اجتماعا ومواقع عسكرية فى (دمت)، شمالى محافظة الضالع اليمنية.

يأتى ذلك فيما أعلن الجيش اليمنى اليوم سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف ميليشيات الحوثى الانقلابية جراء غارات جوية مكثفة للتحالف العربى، على مواقعهم وتعزيزاتهم فى محافظة الجوف شمال البلاد.


ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر ميدانى - لم تسمه - القول إن "غارات جوية استهدفت مواقع وآليات قتالية ومخازن أسلحة للميليشيات بمعسكر حام، فى مديرية المتون شمالى المحافظة؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، علاوة على تدمير آليات ثقيلة، وكمية من الأسلحة والذخائر.


وأوضح أن غارات أخرى استهدفت تجمعا لعناصر الميليشيات فى معسكر تدريبى تابع للقيادى الحوثى عبد الكريم الحوثى، بوادى سودة مذاب الكائن ما بين مديريتى "برط المراشى وحرف سفيان" ، نجم عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.


وكان الجيش اليمنى - تحت غطاء جوى من طيران التحالف العربى - قد حرر مناطق واسعة فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، أبرزها السيطرة على منطقة ومعسكر الأجاشر الاستراتيجى والتحام جبهتى الجوف وصعدة المعقل الرئيسى لميليشيات الحوثى أقصى شمال اليمن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تاريخ التحريض الإيرانى للحوثيين على إستهداف الخليج.. 2015 طهران رفضت عاصفة الحزم لضرب مصالحها فى اليمن.. 2016 كشفت مقاتلين فى صنعاء.. 2017 الحرس الثورى يعترف بدعم المليشيا.. و"شريعتمدارى" كلمة السر لضرب الرياض

سفير اليمن بالقاهرة: الحوثيون أدخلوا فكر الشيعة بالمناهج وحرفوا أحاديث نبوية

"عربية النواب": مصر تنظر بقلق للأحداث في اليمن وتطالب بوقف صواريخ الحوثيين

مقتل القيادى الحوثى ياسر الأحمر بغارة للتحالف العربى على اليمن

رويترز: ماكرون يدعو العاهل السعودى لرفع الحصار عن اليمن

اليمن

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

غارات جوية

محافظة الجوف



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة