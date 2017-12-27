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مفتش صحة بالمنيا يقدم بلاغا فى واقعة تزوير بيانات الحالة الاجتماعية لمتوفي

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:27 م
مفتش صحة بالمنيا يقدم بلاغا فى واقعة تزوير بيانات الحالة الاجتماعية لمتوفي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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تقدم الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا، ببلاغ  إلى الأجهزة الأمنية، عن تزوير في بيانات الحالة الاجتماعية لمتوفى، ويفيد البلاغ أن المتوفي مطلق على الرغم من إدعاء أرملته أنها زوجته و ليست طليقته.
 
كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من الدكتور هانى اسحاق مفتش صحة المنيا، يفيد أن "ه. ر. ع" 35 سنة، قد أبلغ عن حالة وفاة خاله "ع. ع. ع" 66 سنة، لمكتب صحة محافظة المنيا، و أقر في نموذج تبليغ 32 أن المتوفى مطلق رغم بيانات بطاقة الرقم القومي الصادرة في 11/2016 أنه متزوج ، و حال طلبه استلام شهادة الوفاة رفض مفتش الصحة تسليمها له، التزاما بتعليمات وزارة الصحة، بأن مستلم شهادة الوفاة لابد وأن يكون من أقارب الدرجة الأولى للمتوفى، في حين طلبت" ه. ع. خ "استلام شهادة الوفاة كونها زوجة المتوفى، و بإطلاعها على بيانات التبليغ أقرت أنها زوجة المتوفى و ليست طليقته.
 
وتم تحرير محضر بمعرفة مفتش صحة المنيا بالواقعة، و أبلغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعد العرض على النيابة العامة. 
 
 
 
 

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